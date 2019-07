Hamburgs Bürgermeister: Mietendeckel bremsen Investitionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Deutschlands zweitgrößte Stadt Hamburg will anders als Berlin Mieterhöhungen nicht verbieten. Ein vollständiger Mietendeckel untergrabe die Investitionsbereitschaft für den Wohnungsbau, sagte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Stattdessen schlägt er vor, die sogenannte Kappungsgrenze, eine schon jetzt bundesweit geltende Deckelung von Mieterhöhungen, zu verschärfen.

In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt dürfen die Mieten innerhalb von drei Jahren derzeit um höchstens 15 Prozent erhöht werden. "Die Kappungsgrenze sollte auf zehn Prozent in drei Jahren gesenkt werden", sagte Tschentscher. Außerdem setze Hamburg auf mehr Wohnungsneubau und habe damit in den vergangenen Jahren die Wohnsituation deutlich entspannt.

Der SPD-Politiker wendet sich damit gegen Pläne seines Berliner Amtskollegen Michael Müller (SPD). In der Hauptstadt sollen die Mieten für fünf Jahre eingefroren werden, um die explodierenden Wohnkosten in den Griff zu kriegen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer solchen Regelung, sie ist rechtlich allerdings umstritten.

Letztlich schade ein Mieterhöhungs-Stopp den seriösen Vermietern und ihren Mietern, sagte Tschentscher. Immobilienunternehmen, die ihre Mieten zuletzt nur so stark erhöht hätten wie für Instandhaltung, Sanierung und Ersatzneubau nötig seien, würden in ernste Schwierigkeiten geraten. Das gelte für Genossenschaften und städtische Wohnungsbauunternehmen, aber auch für private Vermieter. "Ein Mietenstopp richtet sich damit am Ende auch gegen die Mieter dieser Unternehmen, weil ihre Wohnungen zwangsläufig in einen schlechten Sanierungszustand geraten würden", befürchtete Tschentscher.