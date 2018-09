Möglicherweise Bürgerentscheid über Wohnungsfirma-Verkauf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimmen (dpa/mv) - In Grimmen streben Gegner der umstrittenen Pläne zum Verkauf des kommunalen Wohnungsunternehmens GWG einen Bürgerentscheid an. Die Linke hatte dafür rund 1600 Unterschriften gesammelt. Wie ein Sprecher der Stadt am Freitag nach einer Stadtvertretersitzung sagte, würden nun die Unterschriften durch die Kommunalaufsicht geprüft. Für einen Bürgerentscheid müssen gültige Unterschriften von zehn Prozent der wahlberechtigten Einwohner vorgelegt werden. Die Stadt zählt knapp 10 000 Einwohner, etwa jeder dritte ist Mieter bei der GWG.

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) mbH Grimmen ist der größte Vermieter in der ehemaligen Kreisstadt. Sie hat durch alte Kredite millionenschwere Belastungen, unter anderem wegen Sanierungen von Plattenbauten in den 1990er Jahren, und verzeichnet einen Leerstand von 13 Prozent. Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) hatte angeboten, Alternativen zu einem Verkauf zu prüfen.