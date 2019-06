Ramelow: 5000 Geraer Wohnungen werden öffentliches Eigentum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Die Verhandlungen zum Rückkauf von rund 5000 Wohnungen in Gera mit öffentlichen Mitteln sind laut Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) abgeschlossen. "In Gera entziehen wir 5000 Wohnungen den Spekulanten und holen sie zurück in öffentliches Eigentum", schrieb Ramelow bei Twitter. Die Verhandlungen seien am Samstag abgeschlossen worden. Bereits im April hatte Ramelow angekündigt, dass das Land beim Rückkauf von Anteilen an der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal mit einsteigen will.

Im Zuge der Insolvenz der Stadtwerke Gera war die kommunale Wohnungsgesellschaft vor einigen Jahren zu etwa 75 Prozent an ein privates Immobilienunternehmen verkauft worden. Gera hat rund 95 000 Einwohner.