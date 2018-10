Demos in Frankfurt: allein 5000 gegen steigende Mieten

20. Oktober 2018 02:05 Wohnungspolitik - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Menschen wollen heute in Frankfurt gegen steigende Mieten demonstrieren. Das Ordnungsamt der Stadt rechnet mit "5000 plus x" Teilnehmern. Weil parallel noch andere Demos in der Innenstadt angemeldet sind, rät die Polizei, die City weiträumig zu umfahren. Insgesamt dauern die Kundgebungen von 10.30 Uhr bis 21.00 Uhr.

Zu der größten Demo hat das Bündnis "Mietenwahnsinn Hessen" aufgerufen, ein Zusammenschluss von mehr als 30 Einzelinitiativen. Sie protestieren gegen explodierende Mieten und die sinkende Zahl der Sozialwohnungen. Die Kundgebung beginnt am Vormittag mit Einzelkundgebungen in den Stadtteilen Rödelheim, Bockenheim und Nordend. Um 13.00 Uhr soll die Hauptkundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz stattfinden. Die Abschlusskundgebung ist nach 16.00 Uhr auf dem Roßmarkt geplant.

Auf dem Opernplatz treffen rechte und linke Gruppen aufeinander. Ab 14.00 Uhr demonstriert eine islamkritische Gruppierung, die sich Patrioten für Deutschland nennt; angemeldet sind laut Ordnungsamt 250 Personen. Schon ab 13.00 Uhr findet dort eine Mahnwache gegen Rechtspopulismus statt; hier sind 30 bis 40 Menschen angemeldet. In Sachsenhausen gibt es ab 13.30 Uhr einen "Walk for Freedom" gegen Menschenhandel, zu der 100 Menschen erwartet werden.