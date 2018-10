Demo gegen steigende Mieten startet in Stadtteilen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit mehreren Einzelkundgebungen haben am Samstag in Frankfurt Hunderte Menschen gegen steigende Mieten demonstriert. In den Stadtteilen Bockenheim, Bornheim und Gallus hätten sich bis zum frühen Mittag jeweils rund 200 Teilnehmer versammelt, sagte eine Polizeisprecherin. Sie beteiligten sich an der Aktion des Bündnisses "Mietenwahnsinn Hessen", zu dem sich mehr als 30 einzelne Initiativen zusammengeschlossen haben. Die Hauptkundgebung sollte um 13.00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz starten. Die Abschlusskundgebung ist nach 16.00 Uhr auf dem Roßmarkt geplant. Das Ordnungsamt der Stadt rechnete mit "5000 plus x" Teilnehmern.