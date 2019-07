Anteile an GWB Elstertal kosten mehr als 70 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will der Investmentfirma Benson Elliot rund 70 Millionen Euro für 74,9 Prozent der Anteile an der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal zahlen. Das Kabinett habe dafür die Weichen gestellt, gab Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag in Erfurt bekannt. Über die Pläne hatte zuvor der MDR berichtet. Das Geld dafür soll aus einem Sondervermögen für Wohnungsbau kommen, in dem 400 Millionen Euro stecken - von denen aber gut die Hälfte in vergebenen Krediten gebunden sind, wie der Infrastruktur-Staatssekretär Klaus Sühl erklärte.

Auch der Stadt Gera will das Land Anteile abkaufen. Ramelow sprach von einer Spanne zwischen 0,2 und 19,1 Prozent. Gera hält derzeit 25,1 Prozent. Hintergrund ist, dass die Landesregierung auf jeden Fall die Steuerungsmehrheit haben möchte, wie Ramelow erläuterte. "Dafür reichen nicht 50 Prozent, sondern wir bräuchten dafür 75,1 Prozent", sagte Ramelow.