Baukindergeld: Schleswig-Holsteiner bisher am aktivsten

Berlin/Kiel (dpa/lno) - Das Interesse am neuen Baukindergeld ist in Deutschland bisher in Schleswig-Holstein am stärksten. Im nördlichsten Bundesland kamen im ersten Monat auf 100 000 Einwohner 34,4 Anträge. In Berlin waren es nur 8,7, wie der MDR am Mittwoch unter Berufung auf Zahlen des Bundesbauministeriums berichtete. Demnach beantragten vom 18. September bis 12. Oktober 21 642 Familien in Deutschland das Baukindergeld.

Das größere Interesse an der Förderung im Norden Deutschlands könnte mit den Grundstückspreisen zusammenhängen. "Die Preise für baureifes Land und Immobilien sind in den norddeutschen Flächenländern noch vergleichsweise niedrig", sagte der Professor für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft an der Hochschule Zittau-Görlitz, Stefan Kofner, dem MDR.

Seit dem 18. September können Familien mit Kindern den staatlichen Zuschuss zu Kauf oder Bau eines Eigenheims bei der KfW-Bankengruppe beantragen. Der Zuschuss in Höhe von 1200 Euro je Kind und pro Jahr wird über zehn Jahre ausgezahlt. Dabei darf das zu versteuerende Jahreseinkommen 75 000 Euro nicht übersteigen.