Umfrage zur Landtagswahl: CDU in Thüringen knapp vor Linken

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Die CDU in Thüringen liegt einer aktuellen Umfrage zufolge in der Wählergunst knapp vor den Linken. Wäre am Sonntag Landtagswahl, würden sich 26 Prozent der Befragten für die Christdemokraten entscheiden. Das geht aus einer Insa-Umfrage im Auftrag der Funke-Mediengruppe hervor. Die Linke käme demnach auf 25 Prozent. Drittstärkste Kraft ist laut Umfrage die AfD mit 20 Prozent, gefolgt von der SPD (11), den Grünen (8) und der FDP mit 5 Prozent. Die Landtagswahl in Thüringen findet am 27. Oktober 2019 statt.

Die zurückliegenden Europa- und Kommunalwahlen hatte die CDU gewonnen. In den Kreistagen und Stadträten der kreisfreien Städte erreichte sie nach Abschluss der Auszählung aller Stimmbezirke am Dienstag 27,3 Prozent. Zweitstärkste Kraft in den Kommunen wurde mit 17,7 Prozent die AfD.