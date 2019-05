Europa- und Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz gehen los

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz haben die Europa- und Kommunalwahlen begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale. Rund 3,2 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, die Vertreter für das EU-Parlament und die kommunalen Vertretungen zu wählen. Außerdem werden in zahlreichen Orten im Land die Bürgermeister gewählt, in den Kreisen Alzey-Worms und Altenkirchen die Landräte. In Ingelheim nahe Mainz wird über den Oberbürgermeister abgestimmt. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet. Zahlreiche Rheinland-Pfälzer haben aber schon vorher abgestimmt, rund 30 Prozent aller Wähler hatten diesmal Briefwahl beantragt.

Das Ergebnis zum Ausgang der Europawahl in Rheinland-Pfalz wird nicht vor 23.00 Uhr veröffentlicht, da erst dann die Wahllokale in Italien schließen. Auch die Ergebnisse für die Kommunalwahlen werden wegen des komplizierten Wahlmodus wahrscheinlich noch nicht am Abend vorliegen. Es wird damit gerechnet, dass das landesweite Ergebnis zu den Wahlen für die 24 Kreistage und 12 Stadträte der kreisfreien Städte nicht vor Montagnachmittag feststeht. Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Landratswahlen dürften dagegen schon am Sonntagabend veröffentlicht werden.

Die Europawahlergebnisse gelten für die Parteien in Rheinland-Pfalz als Stimmungstest. Derzeit regiert auf Landesebene ein Ampel-Bündnis aus SPD, FDP und Grünen. Beim Urnengang 2014 hatte die CDU in Rheinland-Pfalz mit 38,4 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Die SPD war damals auf 30,7 Prozent gekommen. Dahinter landeten Grüne (8,1 Prozent) und AfD (6,7). FDP und Linke kamen auf jeweils 3,7 Prozent.