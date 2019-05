CDU liegt bei den meisten Kreistagswahlen in Sachsen vorn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Bei den Kreistagswahlen in Sachsen liegt die CDU nach einem ersten Zwischenstand in den meisten Landkreisen vorn. Im Vogtland, im Erzgebirge, Mittelsachsen, Nordsachsen und in den Landkreisen Zwickau und Bautzen war sie am Sonntagabend zum Teil sehr deutlich vor der AfD in Führung. In den Landkreisen Görlitz und Meißen hatte die AfD vor der CDU die Nase vorn. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge waren die Freien Wähler knapp vor der CDU auf Platz 1. Unklar blieb bei dem vom Landesamt für Statistik vorgelegten Zahlen, wie viele Wahlbezirke schon ausgezählt sind.