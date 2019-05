Nach Pulvervorfall Zislow: Sieg für "Ostfrieden"-Initiative

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zislow (dpa/mv) - Im Dorf Zislow (Mecklenburgische Seenplatte), das im Februar mit einem Großeinsatz wegen eines Briefes mit weißem Pulver für Schlagzeilen sorgte, kann nun der "Ortsfrieden" einziehen. Die neu gebildete Wählergruppe "Ortsfrieden Suckow/Zislow" stellt den Bürgermeister und hat fünf von sechs Sitzen in der Gemeindevertretung, wie die Wahlleitung am Montag in Malchow mitteilte. Für den parteilosen Amtsinhaber Uwe Albrecht, bei dem der ominöse Brief damals im Briefkasten lag, stimmten 118 der 161 Wähler.

Am 7. Februar war der Pulver-Brief mit einem Zettel, auf dem das Wort "Anthrax" (ein Milzbranderreger) stand, an Albrecht geschickt worden. Anwohner waren geschockt, der Ort über Stunden abgeriegelt. Erst am 8. Februar war klar, dass die Substanz nicht gefährlich war, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Polizei hatte DNA-Tests im Ort genommen und sucht noch den Täter. Dabei wird auch ein Zusammenhang mit einer Serie ungeklärter Brände in der Region Zislow geprüft.