Schlüssel passte nicht: Wahllokal öffnet verspätet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - Weil ein Schlüssel nicht passte, ist ein Wahllokal in Wuppertal zur Europawahl verspätet geöffnet worden. Die Mitglieder des Wahlvorstands seien am Sonntagmorgen zwar pünktlich da gewesen und auch in das Bürgerbüro-Gebäude im Stadtteil Cronenberg hineingekommen, sagte Andreas Walter von der Wahlbehörde der Stadt. Die Wahlunterlagen und die Urne hätten sich jedoch in einem verschlossenen Raum befunden, zu dem keiner der vorhandenen Schlüssel gepasst habe. Ein Schlüsseldienst habe die Tür öffnen müssen.

Eine Stimmabgabe in dem Wahllokal sei dann von etwa 9.00 Uhr an möglich gewesen, sagte Walter. Drei Wähler hätten sich telefonisch gemeldet, weil sie nicht wie vorgesehen schon von 8.00 Uhr an wählen konnten. Zuvor hatte die "Westdeutsche Zeitung" über die Panne berichtet.

"Das sind Fehler, wie sie im Rahmen einer Wahl immer wieder mal passieren können", sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums auf dpa-Anfrage. Der Vorgang werde gemeinsam mit der Stadt Wuppertal aufgearbeitet. Es müsse geklärt werden, wie viele Wähler vor verschlossenen Türen gestanden hätten. "Wenn sich jemand offiziell beschwert, wird eine Wahlprüfung gemacht", sagte der Sprecher. "Wir gehen zurzeit aber nicht davon aus, dass es zu einer Wahlwiederholung in diesem Bezirk kommen wird."