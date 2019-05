Europawahl: Manfred Weber gibt in Heimatdorf Stimme ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildenberg (dpa/lby) - Manfred Weber, Kandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten hat in seiner niederbayerischen Heimat seine Stimme abgegeben. Am Sonntag ging er in Wildenberg (Kreis Kelheim) nach dem Besuch des Gottesdienstes mit seiner Frau Andrea zum Wählen. Mehrere Dutzend Reporter erwarteten im Gemeindesaal den Politiker, der das Blitzlichtgewitter gut gelaunt über sich ergehen ließ. Der 46-Jährige sprach von einem großen Tag der Demokratie und für die Zukunft Europas. Mit seiner Partei, der EVP, habe er für ein Europa der Stabilität und inneren Einheit gekämpft. Nun sei es an den Bürgern, zu entscheiden.