Spitzenkandidat Rahn kündigt starke AfD-Opposition an

Wiesbaden (dpa/lhe) - AfD-Spitzenkandidat Rainer Rahn hat nach der Landtagswahl eine konstruktive Zusammenarbeit seiner Partei in der Opposition angekündigt. "Wir sind jetzt außer der SPD die einzige Partei, die in allen 16 Landtagen vertreten ist", sagte Rahn im ZDF. "Wir können mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein und werden als starke Opposition in den Landtag einziehen." Im hr-Fernsehen kündigte Rahn an, seine Partei werde "konstruktiv mit den anderen zusammenarbeiten". Über das Abschneiden seiner Partei äußerte er sich sehr zufrieden. "Für uns ist das ein historisches Wahlergebnis." Die AfD habe sowohl relativ als auch absolut gegenüber der letzten Landtagswahl am meisten zugelegt.