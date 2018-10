Schäfer-Gümbel schließt Ampel-Koalition in Hessen nicht aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der hessische SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel hat die Bildung einer Ampel-Koalition mit Grünen und FDP nicht ausgeschlossen. Schäfer-Gümbel sagte am Montag in Berlin, die SPD werde keine "Option ausnehmen". Man sei zu Gesprächen bereit. Ob die SPD einen grünen Regierungschef mittrage, wollte er nicht sagen. Die Grünen waren mit knapp 100 Stimmen mehr hauchdünn vor der SPD zweitstärkste Kraft in Hessen geworden. Ein Ampel-Bündnis hätte eine Mehrheit von einem Sitz.