Rahn lässt Frage nach AfD-Fraktionsvorsitz offen

Wiesbaden (dpa/lhe) - AfD-Spitzenkandidat Rainer Rahn hat zunächst offen gelassen, ob er Vorsitzender der neuen AfD-Landtagsfraktion werden will. "Das weiß ich noch nicht", sagte er am Montag in Wiesbaden auf eine entsprechende Frage. "Wir werden auf jeden Fall eine konstruktive und sachorientierte Oppositionspolitik machen", kündigte Rahn an. Die AfD hatte bei der Landtagswahl 13,1 Prozent der Stimmen geholt und zieht erstmals in den Hessischen Landtag ein. Die Fraktion kommt auf 19 Abgeordnete.