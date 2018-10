Parteienforscherin: Ergebnisse wie in Hessen werden zu Regel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Einschätzung der Frankfurter Politikwissenschaftlerin Sigrid Roßteutscher könnten Wahlergebnisse wie jetzt in Hessen künftig die Regel werden. "Die Parteien können immer weniger Wähler an sich binden, die großen werden kleiner", sagte die Professorin der Frankfurter Goethe-Universität der Deutschen Presse-Agentur. Die klassischen Wählermilieus befänden sich in Auflösung. Die Folge seien Dreierbündnisse oder ungewöhnliche Koalitionen.

Die AfD werde mittelfristig nicht verschwinden. "Sie ist aber auch ein Grund, warum die Grünen so gut abgeschnitten haben", fügte die Professorin hinzu. "Sie konnten sich am authentischsten auf allen Ebenen als Gegenpol darstellen." SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel sei äußerst kompetent, habe aber nicht überzeugen können. "Ihm fehlt vielleicht das nötige Charisma", meinte die Professorin.