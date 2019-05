OB-Stichwahl in Wiesbaden: SPD-Kandidat Mende liegt vorn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden geht in eine zweite Runde. SPD-Kandidat Gert-Uwe Mende erzielte am Sonntag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zwar mit 27,1 Prozent das beste Ergebnis, verfehlte aber deutlich die erforderliche absolute Mehrheit. Er muss nun am 16. Juni erneut gegen den CDU-Kandidaten Eberhard Seidensticker antreten, der auf 24,5 Prozent der Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,5 Prozent.

Drittplatzierte war die Grünen-Kandidatin Christiane Hinninger mit 23,4 Prozent. Sie hatte sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Seidensticker geliefert. Als Außenseiter erhielten Sebastian Rutten (FDP) 10,5 Prozent und Eckhard Müller (AfD) 6,2 Prozent. Insgesamt waren sieben Bewerber angetreten.

"Ich freu mich riesig", sagte Gert-Uwe Mende, der von seinen Anhängern und im Landtag auch "GUM" genannt wird. Der 56-Jährige hatte nur drei Monate Zeit, sich in der Stadt bekannt zu machen und für sich zu werben. "Wir müssen deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen", erklärte Mende. Das zweite große Thema sei die Mobilität. "Die Stadt erstickt im Individualverkehr." Hier seien neue Konzepte gefragt.

Eberhard Seidensticker sagte, er erwarte nun einen fairen Wahlkampf gegen den SPD-Mann Mende. "Das Ergebnis ist relativ knapp, aber es ist ein Ergebnis mit dem wir beide leben müssen", meinte der CDU-Politiker mit Blick auf die Grünen. Die grünen Themen hätten auch in Wiesbaden gezogen. Ihm sei es wichtig, sich für die Gewerbetreibenden einzusetzen. Ziel sei es außerdem, den hohen Krankenstand bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu verringern und direkt mit ihnen in den Dialog zu treten.

Grünen-Kandidatin Hinninger zeigte sich trotz des knappen Ausgangs und ihrer Niederlage zufrieden. "Es ist ein gutes Ergebnis", sagte die 57-Jährige. Die Grünen hätten Themen wie den Klimaschutz besetzt, die die Menschen beschäftigten.

In Wiesbaden sind rund 200 000 Männer und Frauen wahlberechtigt, der Oberbürgermeister wird für sechs Jahre gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Sven Gerich hatte seine Kandidatur vor rund vier Monaten zurückgezogen. Als Grund nannte der 44-Jährige eine "Schmutzkampagne" in der Kommunalpolitik. Die Vorwürfe beschäftigen die Staatsanwaltschaft: Sie ermittelt wegen einer umstrittenen Urlaubsreise nach Spanien gegen Gerich.

Im Raum steht der Verdacht der Vorteilsannahme. Hintergrund ist unter anderem eine Reise im April 2014, die Gerich gemeinsam mit einem inzwischen freigestellten städtischen Manager mitsamt den jeweiligen Lebensgefährten unternommen hatte. Der Manager soll die Reise im Wesentlichen bezahlt haben. Kurz vorher war er zum Geschäftsführer einer städtischen Holding bestellt worden. Der CDU-Politiker hatte sich wegen der Reise selbst angezeigt. Auch gegen ihn wird laut Staatsanwaltschaft ermittelt.