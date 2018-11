Landtagswahl: Auszählungspannen auch außerhalb von Frankfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Landtagswahl hat es einem Bericht zufolge nicht nur in Frankfurt Pannen bei der Auszählung gegeben. In einigen Wahllokalen seien die Ergebnisse von Freien Wählern und Piratenpartei vertauscht worden, sagte Landeswahlleiter Wilhelm Kanther der "Frankfurter Neuen Presse" (Mittwochausgabe). Nach Angaben der Freien Wähler handele es sich landesweit um rund 500 Stimmen, schreibt die Zeitung. Notfalls wolle die Partei Einspruch gegen das amtliche Wahlergebnis einlegen, sagte demnach der Landesvorsitzende Engin Eroglu.

Insgesamt bestehe der Verdacht, dass es in 35 Wahllokalen zu den Verwechslungen gekommen sei, wird der Freie-Wähler-Direktkandidat in Gießen, Diego Semmler, zitiert. Zudem seien weitere Unregelmäßigkeiten aufgefallen, etwa, dass es in einem Wahlbezirk 73 Erststimmen für die Freien Wähler gegeben habe, aber keine Zweitstimmen.

Das amtliche Endergebnis wird an diesem Freitag vorgestellt. Grundsätzlich sind Verschiebungen bei der Gesamtzahl der Stimmen zwischen vorläufigem und endgültigem Ergebnis normal.