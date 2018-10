Hessische Parteien schauen auf Bayern-Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Parteien schauen heute gespannt auf die Landtagswahl in Bayern. Das Ergebnis könnte ein Fingerzeig für die Abstimmung in Hessen in zwei Wochen sein. Um 18.00 Uhr schließen die Wahllokale im Nachbarbundesland, dann werden erste Hochrechnungen erwartet. Einige Parteien im hessischen Landtag wollen sich im Laufe des Abends zur Wahl in Bayern äußern.

In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. 4,38 Millionen Männer und Frauen dürfen ihre Stimme abgeben. Es treten 23 Parteien an. Bei der vergangenen Wahl 2013 lag die Beteiligung bei 73,2 Prozent. Stärkste Kraft in Hessen wurde damals die CDU (38,3 Prozent), gefolgt von SPD (30,7 Prozent) und Grünen (11 Prozent).