Hessen wählt EU-Parlament: einige Orte auch Bürgermeister

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am (heutigen) Sonntag sind rund 4,7 Millionen Hessen (ab 08.00 Uhr) zur Europawahl aufgerufen. Sie entscheiden damit über die Sitzverteilung im EU-Parlament im französischen Straßburg. 40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen haben in Deutschland ihre Kandidaten ins Rennen geschickt. Neben den wahlberechtigten Deutschen können sich auch rund 400 000 in Hessen lebende Unionsbürger an der Abstimmung beteiligen.

Die hessische CDU fuhr vor fünf Jahren im Vergleich zur vorangegangenen EU-Wahl deutliche Verluste ein und kam auf 30,6 Prozent der Stimmen. Die SPD erzielte mit klaren Zuwächsen 30,3 Prozent, auch die Linke legte auf 5,6 Prozent zu. Federn lassen mussten die Grünen (12,9 Prozent) und vor allem kräftig die FDP (4,1 Prozent). Die AfD erreichte bei der Europawahl in Hessen aus dem Stand 9,1 Prozent.

Die hessische Landeshauptstadt sucht außerdem einen neuen Oberbürgermeister. Die Wiesbadener können entscheiden, wer Nachfolger des SPD-Politikers Sven Gerich wird. Der Amtsinhaber hatte seine Kandidatur vor rund vier Monaten zurückgezogen. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Die SPD schickt nun den Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Gert-Uwe Mende, ins Rennen.

Für die CDU tritt der 53 Jahre alte Dachdeckermeister und Stadtverordnete Eberhard Seidensticker an, für die Grünen die Fraktionsvorsitzende im Rathaus, Christiane Hinninger. Insgesamt stehen sieben Kandidaten auf dem Wahlzettel, für eine eventuelle Stichwahl ist der 16. Juni reserviert. In Wiesbaden sind rund 200 000 Männer und Frauen wahlberechtigt.

Zusätzlich stehen in 29 Kommunen Bürgermeisterwahlen an, unter anderem im südhessischen Pfungstadt, in Idstein im Taunus und im mittelhessischen Alsfeld.