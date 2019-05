Grüne überflügeln SPD bei Europawahl: CDU stärkste Kraft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit zweistelligen Zugewinnen haben die Grünen bei der Europawahl auch in Hessen die SPD als zweitstärkste Kraft abgelöst. Sie errangen am Sonntag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis landesweit 23,4 Prozent der Stimmen, ein Plus von 10,5 Punkten. Trotz Verlusten stärkste Kraft wurde erneut die CDU, die auf 25,8 Prozent kam. Das waren 4,8 Prozentpunkte weniger als bei der Europawahl 2014. Union und Grüne bilden im Land eine schwarz-grüne Regierungskoalition. Die SPD rutschte mit einem Minus von 11,9 Punkten auf nur noch 18,4 Prozent und damit den dritten Platz ab.

Es folgen AfD mit 9,9 Prozent (plus 0,8), Linke mit 4,4 Prozent (minus 1,2) und FDP mit 6,4 Prozent (plus 2,3). Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 58,5 Prozent, das ist eine Steigerung im Vergleich zu 2014 von 16,3 Prozentpunkten. Zur Wahl aufgerufen waren rund 4,7 Millionen Hessen. 40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen hatten ihre Kandidaten ins Rennen geschickt. Auch rund 400 000 in Hessen lebende Bürger aus anderen EU-Staaten konnten sich an der Wahl beteiligen.

Die Grünen haben in den fünf größten hessischen Städten sogar die Nase vorn: in Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Offenbach. In Frankfurt errang die Ökopartei mit 31,3 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen wie die SPD, die auf nur noch 15,1 Prozent kam. Die CDU kam auf 19,7 Prozent. Auch bundesweit lösten die Grünen laut Hochrechnungen die SPD erstmals als zweite Kraft ab. In Hessen gelang dies erstmals bei einer Landtags-, Bundestags- oder Europawahl.

Grünen-Politiker reagierten mit großer Freude. "Einfach geil", twitterte EU-Parlamentarier Martin Häusling, der erneut für die Grünen kandidierte, schon am frühen Abend. Er liege auch erstmals in seiner Heimatgemeinde Bad Zwesten (Schwalm-Ederkreis) vorn. In Hessen gebe es Ergebnisse, die einen frohlocken ließen, twitterte Sozialminister Kai Klose (Grüne) schon nach Bekanntgabe erster Teilergebnisse.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte in einer ersten Reaktion auf das bundesweite Ergebnis der Wahl am Sonntag betont, die CDU sei stärkste Kraft geworden, aber hinter ihrem Anspruch zurückgeblieben. Die entscheidende Rolle habe das Thema Klimaschutz gespielt. Die Partei müsse sich nun "intensiv Gedanken machen, wie unsere Antwort aussieht". Das gelte auch für ein verändertes Kommunikationsverhalten in der Bevölkerung. Millionen Menschen hatten zuletzt das Video "Die Zerstörung der CDU" des Youtubers Rezo angeklickt.

Auch SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel nannte den Klima- und Umweltschutz das wichtigste Thema für die Wähler, doch sprächen diese seiner Partei dabei keine Kompetenz zu. "Wir kommen deshalb nicht umhin, innerhalb der deutschen Sozialdemokratie sehr grundsätzlich die Ausrichtung, Aufstellung und Strategie zu klären", sagte Schäfer-Gümbel, der sich im Herbst aus der Politik zurückziehen wird.

Vor einem Wahllokal für Rumänen in Offenbach kam es zu tumultartigen Szenen. Für rund 1000 Menschen standen nur sechs Wahlkabinen zur Verfügung. Rund 4000 Menschen, darunter viele mitangereiste Kinder und Angehörige von Wählern, mussten nach Angaben der Feuerwehr in praller Sonne vor dem Gebäude ausharren. Es bildete sich eine rund 800 Meter lange Schlange. Die Feuerwehr verteilte Getränke an dehydrierte Menschen. Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz, Helfer stellten eine mobile Toilettenanlage auf.

Bei der vorangegangenen Europawahl 2014 hatte die CDU in Hessen mit 30,6 Prozent die meisten Stimmen bekommen, knapp vor der SPD (30,3 Prozent) und den Grünen (12,9 Prozent). Dahinter landeten AfD (9,1) Linke (5,6) und FDP (4,1). Gewählt wurden damals sechs Bewerber, die ihren Wohnsitz in Hessen haben.

In zahlreichen weiteren Orten war außerdem über die Chefsessel im Rathaus abgestimmt worden. In der Landeshauptstadt Wiesbaden wurde ein Nachfolger für den scheidenden Oberbürgermeister Sven Gerich von der SPD gesucht, nun kommt es zu einer Stichwahl am 16. Juni zwischen den Kandidaten Eberhard Seidensticker (CDU) und Gert-Uwe Mende (SPD).