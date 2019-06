Ergebnis Europawahl: CDU bleibt stärkste Kraft in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Europawahl in Hessen ist die CDU trotz deutlicher Verluste mit 25,8 Prozent stärkste Kraft geblieben. Die Grünen wurden nach dem am Freitag veröffentlichten endgültigen Wahlergebnis durch zweistellige Zuwächse mit 23,4 Prozent zweitstärkste Partei im Land. Die SPD rutschte dagegen nach zweistelligen Stimmenverlusten auf 18,4 Prozent und damit den dritten Platz im Parteienranking in Hessen ab.

Es folgen die AfD mit einem leichten Plus auf 9,9 Prozent, die FDP mit ebenfalls Zuwächsen auf 6,4 Prozent und die Linke mit weniger Stimmen im Vergleich zur Europawahl vor vier Jahren auf 4,4 Prozent. Die Beteiligung in Hessen an der Europawahl lag nach Angaben des Landeswahlleiters in Wiesbaden bei 58,4 Prozent. Veränderungen zum vorläufigen Ergebnis nach der Abstimmung gab es bei den Parteien nicht.