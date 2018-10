Dreyer fordert nach Hessen-Wahl Konsequenzen in Bundespartei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa) - Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitze Malu Dreyer hat nach der Wahlschlappe in Hessen Veränderungen in ihrer Partei gefordert. Auch bei dieser Wahl sei deutlich geworden, dass die meisten Wähler nicht den Eindruck hätten, dass die SPD Zukunftsfragen beantworte, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Sonntag dem Radiosender RPR1. Ein Ende der großen Koalition sehe sie im Moment nicht, aber der Zustand der Regierung müsse sich sofort ändern. Nötig sei ein verbindlicher Fahrplan für die Arbeit der großen Koalition. Das Wahlergebnis in Hessen "schmerze total", wird Dreyer zitiert.

Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner sprach von einem typisch hessischen Ergebnis mit einem langen Wahlabend. Klar sei, dass die CDU die stärkste politische Kraft in Hessen bleibe. Zudem zeige das Ergebnis, dass bundespolitische Debatten den Wahlkampf im Land überlagert hätten. Damit müsse Schluss sein.