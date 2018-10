CDU und FDP: Treffen zu Sondierungsgesprächen Ende der Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische CDU hat die FDP zu Sondierungsgesprächen für eine mögliche Regierungsbildung eingeladen. Das sagte der Fraktionsvorsitzende der Liberalen, René Rock, nach einer Präsidiumssitzung am Montagabend in Wiesbaden. Gleichwohl bekräftige Rock, dass die Liberalen davon ausgehen, dass es in Hessen zu einer schwarz-grünen Koalition kommen werde. "Wir werden die Gespräche führen, machen uns aber nichts vor. Ich glaube, dass Grüne und CDU eine gemeinsame Regierung bilden werden", sagte Rock. Die Gespräche mit den Christdemokraten sollen Ende der Woche stattfinden. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte schon zuvor angekündigt, er werde mit mehreren möglichen Koalitionspartnern sprechen, bevorzuge aber eine Fortführung des Bündnisses mit den Grünen.

Einer möglichen Ampelkoalition unter grüner Führung erteilte Rock erneut eine Absage. "Das Problem bei dieser Ampel ist, dass Tarek Al-Wazir die Nase vorn hat", sagte er und ergänzte: "Das liegt nicht an der Person Tarek Al-Wazir, sondern an den politischen Themen, für die er steht." Deswegen sei die Ampel für ihn eine "unrealistische Variante". Bei der Landtagswahl am Sonntag hatten die Grünen einen hauchdünnen Vorsprung vor der SPD erzielt.

Die Beteiligung an einer Jamaika-Koalition kommt für Rock ebenfalls nicht in Betracht. "Wir hätten uns nicht verweigert, wenn wir gebraucht worden wären", stellte er klar und fügte an: "Aber in einer Koalition, in der wir nicht gebraucht werden, haben wir keinen Hebel, um unsere Ziele durchzusetzen."