CDU drückt bei Regierungsbildung in Hessen aufs Tempo

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die CDU will bei der Regierungsbildung in Hessen aufs Tempo drücken. Generalsekretär Manfred Pentz sagte am Montag in Wiesbaden, bereits in den nächsten Tagen wolle die Partei die Richtung für die Verhandlungen festlegen. Ziel sei, die Regierungsbildung dann bis zum Jahresende abzuschließen.

Die amtierende Koalition mit den Grünen nannte Pentz verlässlich und von Respekt geprägt. An den Bündnispartner richtete der Generalsekretär aber den Rat, "mit guten Ergebnissen gut umzugehen". Damit sollte man nicht überschnappen und bodenständig bleiben.

Auch wenn es für eine Fortsetzung des schwarz-grünen Bündnisses knapp reiche, werde die CDU auch andere Parteien zu Gesprächen einladen, kündigte Pentz an. Mit den Linken und der AfD werden die Christdemokraten allerdings nicht reden.

Schwarz-Grün hat im künftigen Wiesbadener Landtag trotz der herben Verluste der CDU bei der Landtagswahl eine knappe Mehrheit von einem Sitz. Grund dafür sind deutliche Zuwächse bei den Grünen.