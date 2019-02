4,7 Millionen Menschen in Hessen zur Europawahl aufgerufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zur Europawahl am 26. Mai sind in Hessen rund 4,7 Millionen Menschen aufgerufen. Neben den wahlberechtigten Deutschen können dabei auch rund 400 000 im Land lebende Unionsbürger über die Vertreter im Europäischen Parlament abstimmen, wie der Bundeswahlleiter am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

In Deutschland sind insgesamt 64,8 Millionen Menschen wahlberechtigt, davon etwa 60,8 Millionen Deutsche und rund 3,9 Millionen in Deutschland lebende Unionsbürger. Deutschland entsendet 96 Abgeordnete ins Europäische Parlament.