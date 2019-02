4,7 Millionen Hessen bei Europawahl stimmberechtigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 4,7 Millionen Hessen können am 26. Mai ihre Stimme für das nächste Europaparlament abgeben. Das sind 340 000 oder rund 7,7 Prozent mehr als bei der vorigen Europawahl im Jahr 2014, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Etwa 4,36 Millionen der Wahlberechtigten in Hessen seien Deutsche und 402 000 Angehörige der übrigen EU-Staaten.

In Hessen können nach Angaben der Statistiker 30 300 deutsche Wahlberechtigte das erste Mal in ihrem Leben bei einer Europawahl mitmachen. Ein Drittel der deutschen Wahlberechtigten sei 60 Jahre oder älter. Der Anteil der Frauen liege insgesamt bei rund 52 Prozent.