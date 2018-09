Verfassungsrichter entscheiden über Wahlalter in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Thüringens Verfassungsrichter entscheiden heute, ob 16- und 17-Jährige im Freistaat auch künftig ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben dürfen. Erwartet wird ein Urteil zu einer Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen das um zwei Jahre gesenkte Wahlalter. Die AfD wollte prüfen lassen, ob das Wählen mit 16 gegen die Verfassung verstößt.

Der Landtag hatte 2015 das Wahlalter bei Kommunalwahlen in Thüringen um zwei Jahre gesenkt. Mehrere andere Bundesländer haben eine ähnliche Regelung wie Thüringen. Tausende junge Leute hatten sich in diesem April an der Wahl von Landräten, Oberbürgermeistern und Bürgermeistern im Freistaat beteiligt.