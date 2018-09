Richter stärken Mitwirkungsrecht junger Leute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Thüringens Landesregierung sieht durch die Entscheidung des Verfassungsgerichts zum Wählen mit 16 Jahren die Mitwirkungsrechte junger Leute gestärkt. "Ich freue mich, dass das Gericht die gesetzlichen Regelungen in Thüringen bestätigt hat", sagte Innen-Staatssekretär Uwe Höhn am Dienstag nach einem Urteil der Verfassungsrichter in Weimar. Danach verstößt das um zwei Jahre gesenkte Wahlalter bei Kommunalwahlen nicht gegen die Verfassung. Die AfD-Landtagsfraktion, die Bedenken gegen das Wahlrecht von Minderjährigen anmeldete, hatte das Verfassungsgericht angerufen.

Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Stefan Möller zeigte sich enttäuscht. "Die Art und Weise, wie das Minderjährigenwahlrecht legitimiert wurde vom Verfassungsgericht, befriedigt uns nicht", sagte Möller.