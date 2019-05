Ältester Wahlberechtigter in Weimar ist 105

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Gäbe es einen Wettbewerb um den ältesten Wahlberechtigten bei der Europa- und Kommunalwahl 2019 in Thüringen, dann wäre Weimar wohl ganz weit vorne im Rennen: Der älteste Wähler in der Goethe- und Schillerstadt ist 105 Jahre alt, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte. Zugleich verwies die Kommune auch darauf, dass fünf Wähler direkt an ihrem 16. Geburtstag erstmals an die Wahlurne gehen durften. Ob die jüngsten und der älteste Weimarer Wahlberechtigte ihr Recht zur Stimmabgabe auch tatsächlich genutzt haben, wurde nicht mitgeteilt.