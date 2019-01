Schwierige Suche nach Kandidaten für die Kommunalwahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Parteien und Freien Wähler haben an manchen Orten Probleme, Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl zu finden. Ein Grund für Absagen seien oftmals die familiären und beruflichen Belastungen, die nur schwer mit einem Mandat unter einen Hut zu bekommen seien. Generell werde es immer schwieriger, Menschen für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. Vereinzelt berichteten Kreischefs auch von einem schwindenden Ansehen von Mandatsträgern in der Bevölkerung. Dies führe dazu, dass sich Menschen ein politisches Engagement sehr genau überlegten. Das ergaben Anfragen bei den Parteien, einzelnen Kreischefs und dem Verband der Freien Wählern.

Die Kommunalwahlen sind in diesem Jahr am 26. Mai - zusammen mit der Europawahl. In den Gemeinden sind mehr als 20 000 Mandate zu vergeben - in den Kreistagen geht es um die Besetzung von fast 2200 Sitzen.