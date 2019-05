Hochrechnung: CDU und SPD mit massiven Verlusten bei EU-Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - CDU und SPD haben bei der Europawahl in Baden-Württemberg ein Wahlfiasko erlebt, die Grünen hingegen gewannen deutlich dazu. Das geht aus der Hochrechnung des SWR vom Sonntagabend um 20.21 Uhr in Stuttgart hervor. Demnach erreicht die CDU 30,8 Prozent - das sind 8,5 Prozentpunkte weniger als 2014. Die SPD kommt nur noch auf 13,1 Prozent, was einem Verlust von 9,9 Punkten entspricht. Die Grünen gewannen hingegen 9,9 Punkte und kommen jetzt auf 23,1 Prozent.

Ihre Ergebnisse verbessern konnten auch die AfD mit jetzt 10,0 Prozent (plus 2,1 Punkte) und die FDP mit 7,1 Prozent (plus 3,0 Punkte). Die Linke kam auf 3,2 Prozent. Das waren 0,4 Prozentpunkte weniger. Die Wahlbeteiligung betrug der SWR-Hochrechnung zufolge 62,0 Prozent. Vor fünf Jahren waren es lediglich 52,1 Prozent. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl in Baden-Württemberg wird ab 23.00 Uhr erwartet.