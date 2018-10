Zwei Frauen müssen nach Bürgermeisterwahlin Stichwahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Strasburg (dpa/mv) - Nach der Bürgermeisterwahl in Strasburg in der Uckermark müssen am 21. Oktober zwei Kandidatinnen zur Stichwahl antreten. Am besten schnitt bei der Abstimmung am Sonntagabend Stadtvizepräsidentin Marina Raulin ab, die Frau des langjährigen Bürgermeisters Norbert Raulin (SPD). Sie kam als Einzelbewerberin auf 37,9 Prozent der Stimmen und wurde von der SPD unterstützt. Heike Hammermeister-Friese von der CDU kam auf 24,4 Prozent. Insgesamt hatten sich fünf Kandidaten um das Amt beworben, die Wahlbeteiligung lag bei 53,1 Prozent.

Die Wahl war nötig geworden, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Karina Dörk (CDU) zur Landrätin im brandenburgischen Nachbarkreis Uckermark gewählt worden war. Sie hatte nach nur drei Jahren als Bürgermeisterin der 5300 Einwohner zählenden Kleinstadt im Juni ihre neue Funktion in Prenzlau übernommen.