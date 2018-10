Stichwahl in Strasburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Strasburg (dpa/mv) - Die Wähler in Strasburg (Uckermark) (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entscheiden am Sonntag über ihre neue Bürgermeisterin. Zur Stichwahl treten die von der SPD unterstützte Stadtvizepräsidentin Marina Raulin und Heike Hammermeister-Friese von der CDU an. Beide hatten drei andere Kandidaten vor zwei Wochen ausgestochen. Raulin, Ehefrau des langjährigen Strasburger Bürgermeisters Norbert Raulin (SPD), war auf 37,9 Prozent der Stimmen und ihre CDU-Konkurrentin auf 24,4 Prozent gekommen.

Die Wahl war nötig geworden, nachdem Amtsinhaberin Karina Dörk (CDU) zur Landrätin im brandenburgischen Nachbarkreis Uckermark gewählt worden war. Sie hatte das Amt erst 2015 für die CDU erobert. Damals hatte sich Norbert Raulin als SPD-Bürgermeister nach Jahrzehnten zurückgezogen.

Strasburg hat rund 5300 Einwohner und ist in Mecklenburg-Vorpommern die einzige Uckermarkstadt. Vor rund einem Jahr hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Wahlkampf Strasburg besucht und sich dafür ausgesprochen, künftig mehr staatliche Institutionen in ländlichen Regionen anzusiedeln. Zudem stellte sie finanzielle Unterstützung für die Länder beim öffentlichen Personennahverkehr in Aussicht. Die dünn besiedelte Uckermark ist auch Merkels Heimat.