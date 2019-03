Steinbach wählt Bürgermeister in Stichwahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steinbach (dpa/lhe) - Der neue Rathauschef in der Stadt Steinbach im Taunus muss in einer Stichwahl am 7. April ermittelt werden. Die Bürger haben dann die Wahl zwischen Steffen Bonk (CDU) und Moritz Kletzka (SPD), wie Wahlleiter Jörg Schwengler am Abend sagte. Bonk erreichte beim ersten Wahlgang am Sonntag laut vorläufigem Endergebnis 45,2 Prozent der Stimmen, Kletzka kam auf 35,7 Prozent.

Auf Astrid Gemke (FDP) entfielen demnach 19,1 Prozent der Stimmen. Ihre Partei verliert damit den Bürgermeisterposten. Das seit 2009 amtierende Stadtoberhaupt Stefan Naas (FDP) war nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 52,2 Prozent.