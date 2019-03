Jörg Rotter ist neuer Bürgermeister in Rödermark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rödermark (dpa/lhe) - Jörg Rotter (CDU) ist zum neuen Bürgermeister der südhessischen Stadt Rödermark (Kreis Offenbach) gewählt worden. Rotter erhielt am Sonntag nach dem vorläufigen Endergebnis 55,64 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie ein Sprecher der Stadt am Abend mitteilte. Bisheriger Bürgermeister ist Roland Kern (Alternative Liste/Die Grünen).

Der heute 71 Jahre alte Kommunalpolitiker war dort seit 2005 als Rathauschef tätig und trat nicht mehr zur Wahl an. Kern war der erste grüne Bürgermeister im Kreis Offenbach. Im Wettbewerb um seine Nachfolge traten neben Rotter Andrea Schülner (Grüne, 24,18 Prozent) sowie der Parteilose Karsten Falk (20,18 Prozent) an. Knapp 49 Prozent der rund 20 800 Wahlberechtigten beteiligten sich laut Rathaus an der Wahl.