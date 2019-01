Prominente kandidieren für Kreistag in der Seenplatte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg/Stavenhagen (dpa/mv) - Mehrere Landespolitiker von CDU und SPD streben 2019 Mandate auch in der Kommunalpolitik an. So bewirbt sich CDU-Landesvorsitzender Vincent Kokert am 26. Mai wieder für den Kreistag Mecklenburgische Seenplatte, wie ein Sprecher des Kreisverbandes am Samstag in Stavenhagen erklärte. Die SPD nominierte ebenfalls bekannte Mandatsträger wie den Vize-Chef der Landtagsfraktion Andreas Butzki, den ehemaligen Leiter der Polizeidirektion Neubrandenburg und Landtagabgeordneten Manfred Dachner sowie den früheren Bauernverbandspräsidenten Rainer Tietböhl, der als Parteiloser erneut für die SPD antritt.

Aus gesundheitlichen und Altersgründen traten Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) und der Mitbegründer der Klassik-Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Helmuth Freiherr von Maltzahn (CDU) nicht mehr an. Die Mecklenburgische Seenplatte ist nach Fläche der mit Abstand größte Landkreis Deutschlands. Er umfasst rund 5500 Quadratkilometer, was mehr als doppelt so groß ist wie das Saarland und etwa ein Drittel der Fläche von Schleswig-Holstein. Insgesamt nominierte die SPD 60 Kandidaten für die Kommunalwahl. Die CDU, die mit Heiko Kärger den Landrat stellt, stellt 94 Kandidaten.