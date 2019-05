Wahltag in MV: Knapp 8000 Mandate zu vergeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern sind am heutigen Sonntag rund 1,37 Millionen Menschen an die Wahlurnen gerufen. Sie tragen mit ihrer Stimmabgabe nicht nur zur Entscheidung über die Besetzung des Europaparlaments bei. Im Nordosten werden - wie in etwa der Hälfte aller deutschen Bundesländer - zusätzlich auch Kommunalvertretungen neu gewählt. Die landesweit 1727 Wahllokale öffnen um 08.00 Uhr. Bis 18.00 besteht die Gelegenheit zur Stimmabgabe.

Auf den Listen zur Kommunalwahl stehen annähernd 17 000 Kandidaten. Zu vergeben sind fast 8000 Mandate. Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke, führende Landespolitiker und Vertreter von Gewerkschaften und Verbänden hatten die Wahlberechtigten aufgerufen, ihr Stimmrecht zu nutzen. Vor fünf Jahren war nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen.