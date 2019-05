Fehlerhafte Stimmzettel in Nordwestmecklenburg verschickt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grevesmühlen (dpa/mv) - Bei einer Wahlpanne im Landkreis Nordwestmecklenburg sind nach Schätzung von Kreiswahlleiter Yann-Christoph Collin etwa 2000 fehlerhafte Stimmzettel für die Kreistagswahl an Briefwähler verschickt worden. In drei Wahlbereichen fehlten bei zusammen drei CDU-Kandidaten die Kreise, in denen die Wähler ihre Kreuzchen setzen können, sagte Collin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich jeweils um den untersten Listenplatz. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet.

"Wie es dazu gekommen ist, kann sich bisher niemand bei uns erklären", sagte Collin. Die Entwürfe der Stimmzettel seien drei Mal geprüft worden, wobei 112 Fehler entdeckt und korrigiert worden seien. Letztlich sei der "sehr offensichtliche" Fehler wohl deshalb nicht gesehen worden, weil er so offensichtlich sei. Nach Collins Worten wurde die weitere Aussendung der fehlerhaften Stimmzettel gestoppt. Neue Stimmzettel würden gedruckt, die voraussichtlich ab Montag in den Ämtern zur Verfügung stünden. Wie mit den bereits versandten Stimmzetteln umgegangen wird, sei noch nicht entschieden. "Die Abfrage läuft, wie viele rausgegangen sind. Ich gehe davon aus, dass es um die 2000 sind."

Die Panne von Nordwestmecklenburg ist nicht die einzige in der Vorbereitung der bevorstehenden Wahlen am 26. Mai. Nach Worten von Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke sind zum Beispiel in Wismar Wahlbenachrichtigungen nicht zugestellt worden. "Wir haben die Stadtwahlleitung um Stellungnahme gebeten", sagte sie. Sie gehe davon aus, dass der Fehler noch geheilt werde. Weitere mögliche Fälle im Land würden geprüft. Dabei gehe es zum Beispiel um falsche Schreibweisen von Partei-Namen. Hinweise zu Fehlern kämen sowohl von Bürgern als auch von Kreiswahlleitungen.