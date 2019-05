Europa- und Kommunalwahlen: Aufruf an 1,3 Millionen Menschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Am Sonntag werden die Zusammensetzungen des Europaparlaments sowie der Kreistage und Gemeindeparlamente in Mecklenburg-Vorpommern neu bestimmt. An der Europawahl dürfen 1,32 Millionen Menschen teilnehmen. Da die Teilnahme an den Kommunalwahlen auch für die 16- und 17-Jährigen möglich ist, sind es da rund 50 000 Wahlberechtigte mehr. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte schon in ihrer Weihnachtsansprache eindrücklich zur Wahlbeteiligung und für die Mitarbeit in Stadt- und Gemeindevertretungen geworben. Doch im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern mit einer vergleichsweise geringen Einwohnerzahl hat der Aufruf wenig Widerhall gefunden: Für die landesweit 7365 Mandate in den Kreistagen und Gemeindevertretungen ließen sich nur 14 385 Kandidaten finden.