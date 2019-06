Linke-Landeschefin fordert mehr Geschlossenheit vor der Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönefeld (dpa/bb) - Die Brandenburger Linke-Spitze hat die Partei zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl zu mehr Zusammenhalt aufgefordert - auch im Bund. "Unsere Partei hat auf Bundesebene in den vergangenen 18 Monaten im Wesentlichen einen zerstrittenen Eindruck hinterlassen, bei Themen und bei Personenfragen. Das ist nicht gut", sagte die Landesvorsitzende Anja Mayer am Samstag beim Landesparteitag in Schönefeld. "Auch in Brandenburg sind wir nicht immer so sozial und solidarisch miteinander umgegangen, wie wir es als Linke sein sollten." Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die Linke regiert in Brandenburg seit rund zehn Jahren mit der SPD, Rot-Rot hat aber in den jüngsten Umfragen keine Mehrheit mehr.