Kramp-Karrenbauer macht Wahlkampf im heimischen Saarland

Schiffweiler (dpa/lrs) - Zu einer Reihe von Wahlkampfterminen in ihrer Heimat wird die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer heute im Saarland erwartet. Auf mehreren Bürgerfesten im Land wird sie CDU-Kandidaten für die Kommunalwahl und die Direktwahlen am 26. Mai unterstützen. Auf dem Kinder- und Familienfest des CDU-Kreisverbandes Neunkirchen in Schiffweiler wird Kramp-Karrenbauer mit dem Spitzenkandidaten der CDU Saar für die Europawahl, Roland Theis, auftreten.

Nach Angaben der CDU Saar ist dies die erste Saar-Tour von "AKK" im Vorfeld der Europawahl und Kommunalwahl in rund zwei Wochen. Am 23. Mai soll die Parteichefin dann noch zum "Abschlussevent" der saarländischen CDU ins E-Werk in Saarbrücken kommen. Mit Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Theis solle dann 72 Stunden vorher das Finale eingeleitet werden, sagte ein Sprecher.