Bendlin gewinnt knapp Bürgermeister-Stichwahl in Sanitz

Sanitz (dpa/mv) - Der Christdemokrat Enrico Bendlin ist neuer Bürgermeister der Stadt Sanitz (Landkreis Rostock). Der 38 Jahre alte CDU-Kandidat setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag mit 53 Prozent der abgegebenen Stimmen knapp gegen den Einzelbewerber Andreas Raatz durch, wie die Wahlleitung am Abend mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 50 Prozent. Es war die erste hauptamtliche Bürgermeisterwahl 2019 in Mecklenburg-Vorpommern, zu der vor zwei Wochen fünf Bewerber angetreten waren. Die Wahl war nötig, weil der langjährige Verwaltungschef Joachim Hünecke (FDP) aus Altersgründen aufhört. Sanitz ist vor allem wegen seiner Flugabwehrraketeneinheit der Bundeswehr und wegen des Bundesforschungsinstituts für Pflanzenzüchtung im Ortsteil Groß Lüsewitz bekannt. In der Stadtvertretung, die im Mai zusammen mit der Europawahl neu bestimmt wird, hat bisher die CDU mit 51 Prozent die Mehrheit.