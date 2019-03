Saarland bangt um Sitze im Europaparlament

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland, das 1992 als erstes Bundesland die europäische Einigung als Staatsziel in die Verfassung aufnahm, bangt derzeit um seine Stimmen im Europäischen Parlament. "Es wäre ein Unglück für diese Region, wenn sie in der Bürgerkammer der EU nicht mehr vertreten wäre", sagt der saarländische EU-Abgeordnete Jo Leinen, der seit 1999 dem EU-Parlament angehört und bei der Wahl am 26. Mai erneut antritt. Ihn hat seine Partei auf der Bundesliste auf Platz 20 gesetzt. Das heißt: Die SPD müsse bei der EU-Wahl 20 Prozent holen, damit Platz 20 zieht. "Es ist noch drin, aber es ist ein steiler Weg", sagt Leinen der Deutschen Presse-Agentur.

Auch der Spitzenkandidat der saarländischen CDU für die Europawahl, Roland Theis, weiß, dass ein Wiedereinzug eines CDU-Abgeordneten von der Saar kein Selbstläufer ist. Die CDU hatte bei der Wahl 2014 erstmals seit der Einführung der Direktwahl zum EU-Parlament 1979 keinen Sitz mehr gewonnen. Theis gibt sich kämpferisch: "Ich will es schaffen", sagt der Saar-Staatssekretär für Justiz und Europa in Saarbrücken. Und rechnet sich Chancen aus, auch weil im Saarland am 26. Mai mehr als 30 Direktwahlen stattfinden. Die Wahlbeteiligung werde somit deutlicher höher sein als in 2014. "Ich denke, wir werden eher an die 65 Prozent rankommen als unter die 60", sagt er.

Bei der Europawahl 2014 hatten zwei Saarländer ein Mandat gewonnen. Neben Leinen war Stefan Bernhard Eck als Vorsitzender der Deutschen Tierschutzpartei eingezogen: Er ist inzwischen parteilos. Anders als bei der SPD entscheiden bei der CDU Landeslisten über den Einzug von Abgeordneten. Und da ist die Höhe der Wählerstimmen entscheidend. 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 54,1 Prozent. Die CDU erreichte 34,9 Prozent der Stimmen, die SPD kam auf 34,4 Prozent.