Stimmzettelschablone für Blinde nur zur Europawahl

Schwerin (dpa/mv) - Blinde und Sehbehinderte können dank einer Stimmzettelschablone bei der Europawahl am 26. Mai ohne fremde Hilfe ihr Kreuzchen machen. Die Schablone mit Erklärungen auf einer Audio-CD könne beim Landesblindenverband angefordert werden, teilte die Sprecherin der Landeswahlleiterin am Donnerstag in Schwerin mit. Für die Kommunalwahl gibt es dieses Hilfsmittel nicht. Da der Stimmzettel in jedem Wahlbereich anders aussehe, wäre der Blindenverband mit der Anfertigung von Schablonen überfordert, erklärte Lambrecht. "Das schaffen sie nicht."

Blinde und Sehbehinderte können auch den Angaben zufolge die Hilfe einer Person ihres Vertrauens nutzen, die ihnen den Stimmzettel zu Hause oder im Wahllokal vorliest. "Dies kann auf Wunsch des Wahlberechtigten auch ein Mitglied des Wahlvorstandes im jeweiligen Wahllokal sein", sagte die Sprecherin. Der Landesblindenverband rechnet damit, dass 500 bis 600 Wahlschablonen bestellt und verschickt werden.