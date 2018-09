Ralf Collmann: neuer Bürgermeister von Rehlingen-Siersburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rehlingen-Siersburg (dpa/lrs) - Neuer Bürgermeister von Rehlingen-Siersburg ist Ralf Collmann (parteilos). Der Standesbeamte wurde mit 60,9 Prozent der Stimmen am Sonntag zum Nachfolger von Martin Silvanus (SPD) gewählt, der aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausgeschieden ist. Eigentlich wäre erst in 2019 neu gewählt worden. Silvanus war 27 Jahre lang Bürgermeister von Rehlingen-Siersburg. Collmann soll die Amtsgeschäfte noch in diesem Jahr antreten. Wahlberechtigt waren knapp 12 200 Bürger.