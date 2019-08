Diakonie Sachsen: Auch wohnungslose Menschen haben Wahlrecht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Radebeul (dpa/sn) - Auch wohnungslose Menschen haben das Recht, an der Landtagswahl teilzunehmen - sie müssen sich aber rechtzeitig in die kommunalen Wählerverzeichnisse eintragen lassen. Daran erinnerte die Diakonie Sachsen am Donnerstag in Radebeul. Die Sächsische Landeswahlordnung sehe vor, dass der Antrag bis zum 21. Tag vor dem Wahltermin gestellt werden muss. Sie empfiehlt Menschen ohne Meldeadresse, das jeweilige Wahlamt bis zum 9. August aufzusuchen. Die Landtagswahl in Sachsen ist am 1. September.