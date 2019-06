Senftleben ist Spitzenkandidat: Rückschläge bei Kandidaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben ist nach Parteiangaben mit 73,2 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt worden. Allerdings verweigerte ihm eine Mehrheit des Parteitags am Samstag in Potsdam bei der Aufstellung der Kandidatenliste bei wesentlichen Positionen seiner Mannschaft die Gefolgschaft. Die vom Vorstand auf den Plätzen 4 und 6 der Landesliste vorgeschlagenen Neueinsteigerinnen Karin Lehmann und Annett Polle bekamen von den Delegierten keine Mehrheit. Stattdessen wurden dort mit mehr als 60 Prozent der Stimmen der langjährige Landtagsabgeordnete und Mittelstands-Sprecher Frank Bommert und Bürgermeister André Schaller aus Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) gewählt. Der auf Platz 7 nominierte Landtagsvizepräsident Dieter Dombrowski scheiterte gegen den Junge Union-Chef Julian Brüning, der bei seiner Gegenkandidatur ebenfalls auf 61,4 Prozent kam.

In seiner Bewerbungsrede hatte Bommert Senftleben dafür kritisiert, dass dieser eine mögliche Koalition mit der Linken nicht ausgeschlossen hat. "Ich kämpfe für diese CDU mit aller Kraft, aber nicht zusammen mit der Linkspartei", rief Bommert den Delegierten zu.

Senftleben zeigte sich am Rande des Parteitags angesichts dieser Rückschlage gefasst: "Ich habe Vorschläge gemacht, die Partei hat anders entschieden - das habe ich zu akzeptieren. Punkt." Mangelnde Geschlossenheit der Partei vermochte Senftleben nicht zu erkennen. "Wir haben in den letzten Jahren als CDU sehr geschlossen gezeigt, wie wir für dieses Land arbeiten wollen - und deswegen würde ich diese Arbeit der vergangenen Jahre nicht wegen eines Tages wegwischen lassen wollen."

Senftleben selbst erhielt 82 Ja-Stimmen der 118 Delegierten. 30 Delegierte stimmten mit Nein, 6 enthielten sich. Die Wahlleitung hatte bei der Berechnung des Stimmenanteils die Enthaltungen nicht berücksichtigt. Mit den Enthaltungen kam Senftleben auf ein Ergebnis von rund 69,5 Prozent.

Zuvor hatte Senftleben den Parteitag mit einer kämpferischen Rede auf einen Sieg bei der Landtagswahl eingeschworen. "Ich habe Bock auf Brandenburg und ich habe Bock auf unsere Mannschaft." Senftleben machte deutlich, dass er den amtierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) ablösen wolle. Als Schwerpunkte seines Wahlkampfs nannte er unter anderem eine Politik für Familien sowie die Einstellung von mehr Polizisten und Lehrern. "Wenn eins wichtig ist: Dann ist das Schluss machen mit 30 Jahren rot-grüner Bildungspolitik", rief Senftleben. "Keine Experimente mehr an den Schulen in Brandenburg."

Als Gastredner hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Brandenburger Parteifreunden mit einer aufmunternden Rede auf den Landtagswahlkampf vorbereitet. "Niemals aufgeben, bis zum Ende kämpfen - man kann Wahlen gewinnen, wenn man richtig Bock hat", rief Günther am Samstag den Delegierten auf dem Landesparteitag in Potsdam zu. Günther regiert zwei Jahren in Kiel in einer Jamaika-Koalition mit Grünen und der FDP.

Der 45-Jährige erinnerte daran, dass die CDU 2017 vor der Wahl in Schleswig-Holstein in Umfragen noch weit hinter der SPD gelegen habe. Diesen Umfragen dürfe man nicht zu viel Bedeutung beimessen, meinte Günther. "Das Erfolgsrezept war, dass wir alle an uns geglaubt haben." Günther ist Bundesratspräsident und übergibt das Amt am 1. November an Brandenburg. "Und das will ich dann an Ingo übergeben", sagte er mit Blick auf Senftleben.