Nonnemacher und Raschke sind Spitzenduo der Grünen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Grüne ziehen mit den Spitzenkandidaten Ursula Nonnemacher und Benjamin Raschke in den Landtagswahlkampf. Landtagsfraktionschefin Nonnemacher erhielt bei der Urwahl der Parteibasis für den ersten Platz der Landesliste 79,0 Prozent, Vorstandsmitglied Alexandra Pichl 16,3 Prozent, teilten die Grünen am Freitag in Potsdam mit. Pichl wolle sich jetzt auf Platz drei der Liste für die Landtagswahl am 1. September bewerben.

Für Platz zwei gaben 61,6 Prozent dem Landtagsabgeordneten Benjamin Raschke ihre Stimme und 35,1 Prozent dem Landesvorsitzenden Clemens Rostock, der nun für Platz sechs kandidieren will. Die Grünen kamen im Insa-"Meinungstrend" für die "Bild"-Zeitung von Anfang Februar auf 10 Prozent in Brandenburg.